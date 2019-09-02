Снова за парты: Сергей Собянин поздравил школьников с началом учебного года

Новый учебный год в столице начался с рекорда: в школы и детские сады пошли более 1,5 миллионов детей. Как отметил Сергей Собянин, такое количество учащихся и воспитанников образовательные учреждения Москвы принимают впервые в истории. Кстати, в столице открылись 12 новых учебных заведений, а в 35 школах появились IT-классы.

Банты для дочки мама делала сама, пришлось вспомнить свои школьные годы. За несколько минут до выхода первоклассница Маша Олейник с волнением проверяет, не забыла ли чего. Маша впервые задумывается о том, что сегодня у нее действительно особый день, открывающий что-то совсем новое.

- В школе ты понимаешь, что ты становишься взрослее, что ты становишься умным, и тебе кажется, что это самый лучший день в твоей жизни.

Папа вручает дочке цветы и делится впечатлениями: подготовка к Дню знаний шла последние два месяца.

- Даже вот камеру, видите, приготовили, чтобы снимать. Сегодня нам будет весело, запоминающийся день, как будто сам идешь в первый класс.

Кроме школьных принадлежностей Маше важно не забыть и стихотворение, которое она будет рассказывать на торжественной линейке в гимназии Российского университета транспорта. В гимназии заложили новую традицию — впервые посадили аллею первоклассников. У каждого первого класса свой клен.

"Они потом все годы учебы в школе будут наблюдать, как их деревья растут, набираются сил в то время, как сами дети будут набираться знаний", — объясняет Наталья Астахова, заместитель директора гимназии.

Некоторый московские школы в день знаний отказались от цветов. Вот уже несколько лет подряд родители и школьники средства, которые раньше тратили на цветы, переводят на помощь больным детям.

- У них нет такой возможности, как у нас. Они не ходят нормально в школу, они не общаются с детьми. И таким образом мы даем им шанс и помогаем им.

День знаний сегодня прошел и в детском центре имени Рогачева. Здесь праздник устроили для тех детей, чье обучение в большинстве своем проходит в лечебных палатах.

"Дети, когда получают такую сложную, тяжелую терапию, которая длится не один месяц, иногда год и не один год, они не должны в своей учебе отставать от сверстников, они обязательно должны продолжать обучение", — уверена Галина Новичкова, генеральный директор Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

А школу номер 1560 сегодня посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Здесь дети могут учиться в специальном IT-классе. Всего в Москве 35 таких классов. Сергей Собянин поздравил школьников и педагогов с начало нового учебного года.

"Хотел сказать спасибо педагогам, воспитателям, учителям и пожелать успеха ребятам в новом учебном году. Поздравляю, ребята", — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В столице сегодня за парты сели чуть больше миллиона школьников. 112 тысяч сделали это первый раз. Ну, а свежеиспеченных гимназистов сегодня сильно загружать не стали, после классного часа всех отпустили домой. Первый по-настоящему учебный день у них начнется завтра.