В Москве полицейские спасли из горящей квартиры женщину с ребенком. Сержанты Иванов и Потапов приехали со служебным заданием на улицу Яблочкова в Бутырском районе и увидели клубы дыма, которые вырывались из окон дома напротив. Полицейские бросились на помощь и спасли женщину с 5-летним мальчиком.

"Подбежав на первый этаж, видим, что лифты не работают. Поднялись быстро на 11 этаж. Видим, что дверь в квартиру приоткрыта. Увидели женщину, увидели ребенка. Коллеге сказал, чтобы он незамедлительно спускал ребенка вниз. Сам остался простукивать все квартиры, чтобы всех граждан вывести", — рассказал Сергей Потапов, сотрудник полиции УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве.

Через некоторое время на место прибыли пожарные, которые справились с огнем. А спасенных отвезли в больницу, их жизнь вне опасности.