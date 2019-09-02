Они удивляют Россию! Премьера нового сезона шоу "Удивительные люди – 4"

В студии закончились последние приготовления. Суета закулисья с камерами, проверкой микрофонов, последними штрихами грима внезапно исчезла. На сцене остался ведущий. Он абсолютно невозмутим. Научный эксперт и гости заняли свои места. Красная ковровая дорожка на лестнице лежит идеально ровно. Готово! На телеканал "Россия 1" вернулись "Удивительные люди"!

"Удивительные люди" — российская версия шоу "The Brain", идущего последние годы с неизменным успехом во всем мире. Секрет его популярности в понятности и доступности: глядя на экран, удивляешься чуду, но веришь, что оно возможно. Достичь таких же результатов вполне реально. Рецепт прост: здесь 50/50 таланта, уникальных способностей и усердия, работоспособности, тренировок.

"Удивительные люди" – это не шоу про магию или мистику. Успех исполнения каждого номера имеет научное объяснение! Глядя на них, невольно задумываешься, а что по силам мне? Способен ли я преодолеть себя и удивить мир? Тем более, что за время эфира на сцене промелькнет калейдоскоп возможностей. Так что каждый сможет подобрать хобби, увлечение себе по вкусу.

Открою небольшой секрет: для телеканала четвертый сезон начался уже год назад. Сначала проходил кастинг, год искали и отбирали героев по всей стране. Каждого претендента внимательно изучали: надо было удостовериться, что он не шарлатан, не мошенник или фокусник, что для прохождения испытания ему действительно необходимо задействовать умственные и физические возможности на максимуме, на пределе, а также дать научное объяснение номеру. Словом, найти достойнейших из достойных.

Их-то и пригласили продемонстрировать возможности ума, тела и духа. В этом году заявлены не только дебютанты, но и участники предыдущих сезонов. Талантливейшие в самых разных сферах люди приехали со всех концов земного шара — так шоу приобрело планетарный масштаб.

Это чемпионы России и мира, победители крупнейших международных шоу и соревнований, рекордсмены Книги рекордов Гиннесса. К ним присоединились ученики конкурсантов прошлых лет, что придает зрелищу еще более увлекательный оттенок. В зале царит добрая, благожелательная, почти семейная атмосфера.

Эта душевность — результат работы замечательной команды: ведущего "Удивительных людей" Александра Гуревича и звездных гостей – телеведущей Ольги Шелест, хореографа Евгений Папунаишвили и спортсменки Натальи Рагозиной. Оценку выступлениям дает бессменный эксперт, директор Института когнитивных нейронаук, профессор Василий Ключарев.

Василий Андреевич сразу обозначил позицию, с которой он будет рассматривать состязания: "Мне не хочется до конца знать, как вы это делаете. Мне хочется не переставать удивляться".

А удивляться есть чему. Как настоящие супермены, участники шоу преодолевают законы гравитации, считают быстрее компьютера, запоминают огромные объемы информации, рисуют портреты по памяти одновременно обеими руками. К испытаниям были допущены человек-калькулятор, человек-магнит, человек-электропроводник, женщина, владеющая хлыстом настолько филигранно, что Евгений Папунаишвили не скрывает: встречу с ней он запомнит на всю оставшуюся жизнь.

На сцену выйдут сразу два ровесника проекта: каждому из них, как и шоу "Удивительные люди", уже исполнилось три года. Каждый в своем амплуа (один — полиглот, владеющий шестью языками, второй — скалолаз) продемонстрирует, что для работы удивительного человеческого мозга, для развития феноменальных возможностей не существует ограничений по возрасту.

В шоу присутствует и элемент драмы. Одних преследуют неудачи, другим предстоят дуэли, от которых захватит дух у зрителей. Да, новый, четвертый сезон уникален прежде всего тем, что впервые за историю игры у победителей и лучших игроков прошлых сезонов появилась возможность помериться силами в своей "весовой категории", чтобы выяснить — кто же из них самый удивительный.

Словом, "Удивительные люди" — настоящие соревнования в самых разных дисциплинах, связанные с изматывающими тренировками, с нелегкой работой по развитию тела и мозга.

Сложно, но стремящемуся достичь цели — возможно все. Александр Гуревич напомнил: "Если бы человек был компьютером, в него надо было бы встроить миллион гигабайт памяти — именно столько дается каждому человеку при рождении. Мы изучаем мозг миллион лет, однако так и не нашли ответа на вопрос, что ограничивает работу мозга. Впрочем, в нашей студии никаких границ не существует".

Что ж, глядя на участников шоу "Удивительные люди", в этих его словах сомневаться не приходится — возможности человеческого мозга поистине безграничны.

Остается добавить, что победителя, который получит Кубок проекта и денежное вознаграждение в миллион рублей, выбирает зритель. Но на самом деле все участники уже выиграли свое сражение. Как сказала недавно пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Бонни Блэр: "Победа не всегда означает быть первым, победа — это когда ты стал лучше, чем был". "Удивительные люди" – наглядное подтверждение ее слов.

Первый выпуск программы "Удивительные люди – 4" смотрите уже в это воскресенье, 8 сентября в 18:00 на телеканале "Россия 1".