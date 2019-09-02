Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии

По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура.

ЧП произошло ранним утром в понедельник у острова Санта-Круз. О чего причинах ничего не сообщается. Береговая охрана направила к месту свои суда.

По предварительным данным, на борту 23-метрового судна находились 48 человек, по меньшей мере 34 из них погибли. Известно о пятерых спасшихся, судьба остальных остается неизвестной.

Остров Санта-Круз является популярным местом среди туристов.