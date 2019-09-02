В Хабаровске прошли мероприятия, посвященные дню окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает ГТРК "Дальневосточная".

К Вечному огню на площади Славы торжественно возложили цветы. Память погибших героев почтили минутой молчания. В мероприятии принимали участие губернатор края Сергей Фургал, председатель Хабаровской гордумы, депутаты, руководители силовых структур, ветераны, чиновники.

Как известно, последние боевые сражения во время Второй мировой проходили как раз на на Дальнем Востоке. После завершения военных операций на Сахалине, Курильских островах и Маньчжурии Япония подписала акт о капитуляции.