Навас все-таки переходит из "Реала" в "Пари Сен-Жермен"

Один из самых громких вратарских трансферов нынешнего лета состоялся: голкипер футбольной сборной Коста-Рики и мадридского "Реала" Кейлор Навас переходит в стан чемпиона Франции "Пари Сен-Жермен". Еще неделю назад тренер "сливок" Зинедин Зидан утверждал, что рассчитывает на вратаря.

И вот инсайдеры из "ПСЖ" сообщили журналистам, что костариканец прибыл в офис клуба и поставил свою подпись под контрактом. При этом финансовые подробности соглашения пока не публикуются, но ранее источник в окружении Наваса сообщил, что контракт будет подписан на 4 года.