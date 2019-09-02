Новости Общество

Все видео этой рубрики
2 сентября 201916:54

Одноклассники выпустили стикеры с фразами учителей

Ко Дню знаний социальная сеть Одноклассники обновила сервис сообщений. 1 и 2 сентября фон всех чатов изменился на тетрадную линейку, а пользователи получили новые стикеры и открытки с распространенными школьными фразами: "Стирай, садись, два", "Звонок для учителя" и другими.

К 1 сентября в ОК появились два набора стикеров. Стикерпак "Учитель".  напомнит пользователям самые знаменитые фразы учителей: "А голову ты дома не забыл", "Выйди и зайди нормально", "Лес рук", которые помогут вспомнить школьные годы и поделиться эмоциями с друзьями и близкими. Второй стикерпак, который появился в ОК ко Дню знаний, называется "Школьная пора". Его героями стали милые первоклашки, которые выражают свои эмоции по самым разным поводам.

Чтобы полностью погрузить пользователей в школьную атмосферу, команда ОК брендировала фон сообщений и выпустила специальные поздравительные открытки. 1 и 2 сентября все чаты в Одноклассниках выглядят как знакомая всем с детства школьная тетрадка в тонкую синюю линию. Анимированные открытки ко Дню знаний не только помогут поздравить пользователей с главным школьным праздником, но и напомнить им годы за партой. Школьная доска с надписями, такими как "Дай списать" или "Оценку мне на двоих ставить?", сменяются забавными животными: пушистым котом или мопсом. Найти их можно на витрине открыток по слову "1 сентября".

Одноклассники каждый год запускают специальные проекты в День знаний. В 2018 в социальной сети с 1 по 3 сентября проходил флешмоб. Пользователи ОК публиковали фотографии и снимали видео в приложении OK Live со школьных линеек с хэштегом #сновавшколу. В 2017 году ОК с помощью платформы приложений создала тест для пользователей соцсети: каждый мог проверить себя на знание школьной программы. В тесте использовались вопросы по самым разным дисциплинам. Свои знания проверили почти 200 тысяч пользователей.

Сейчас

14:49

Путин недоволен темпами восстановления Приангарья после паводка

14:32

Жена опровергла госпитализацию Розенбаума

14:06

В Каире умер российский посол

13:22

Муж Поклонской сообщил о разводе

12:58

С 1 декабря на Украине заработает новая таможня

12:49

Премьер Грузии подал в отставку

12:37

Смоленский губернатор уволил замов за срыв нацпроектов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии

Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии

38 минут назад
Путин недоволен темпами восстановления Приангарья после паводка

Путин недоволен темпами восстановления Приангарья после паводка

1 час назад
В Каире умер российский посол

В Каире умер российский посол

2 часа назад
Суд отказался лишать родительских прав семью, пришедшую на акцию с ребенком

Суд отказался лишать родительских прав семью, пришедшую на акцию с ребенком

3 часа назад
Рюмка водки на столе: челябинских школьников поздравили с Днем знаний

Рюмка водки на столе: челябинских школьников поздравили с Днем знаний

59 минут назад
10 регионов России с самой доступной электроэнергией

10 регионов России с самой доступной электроэнергией

10 часов назад
"Беслан. Жизнь за ангелов": три дня между "до" и "после"

"Беслан. Жизнь за ангелов": три дня между "до" и "после"

55 минут назад
Внутри у меня все еще рок-н-ролл: Александр Филиппенко празднует 75-летие

Внутри у меня все еще рок-н-ролл: Александр Филиппенко празднует 75-летие

1 час назад
Ходила по палатам и подбадривала остальных: Новикова рассказала о борьбе с раком

Ходила по палатам и подбадривала остальных: Новикова рассказала о борьбе с раком

2 часа назад
Дзюдоист из Ирана проиграл израильтянину. Теперь ему угрожают

Дзюдоист из Ирана проиграл израильтянину. Теперь ему угрожают

1 час назад
"Облегчил жене задачу": муж Поклонской сообщил о разводе

"Облегчил жене задачу": муж Поклонской сообщил о разводе

3 часа назад
"Лидеры России" спасли пропавшего на Эльбрусе альпиниста

"Лидеры России" спасли пропавшего на Эльбрусе альпиниста

51 минута назад
Они удивляют Россию! Премьера нового сезона шоу "Удивительные люди – 4"

Они удивляют Россию! Премьера нового сезона шоу "Удивительные люди – 4"

11 минут назад
Нужна помощь: Аню Литвинову спасет аппарат ИВЛ

Нужна помощь: Аню Литвинову спасет аппарат ИВЛ

8 часов назад
Надругательство над звездами: секс-конвейер требует новых жертв

Надругательство над звездами: секс-конвейер требует новых жертв

18 часов назад
Книги о Гарри Поттере изъяли из католической школы: священник посчитал заклинания реальными

Книги о Гарри Поттере изъяли из католической школы: священник посчитал заклинания реальными

1 час назад
Жена опровергла госпитализацию Розенбаума

Жена опровергла госпитализацию Розенбаума

2 часа назад
Телефон, зарядка или проводка? СК выяснит что убило школьницу в Мордовии

Телефон, зарядка или проводка? СК выяснит что убило школьницу в Мордовии

2 часа назад
Новый "робочервь" будет путешествовать по сосудам мозга и разрушать тромбы

Новый "робочервь" будет путешествовать по сосудам мозга и разрушать тромбы

3 часа назад
Прогнать старых коррупционеров: с 1 декабря на Украине заработает новая таможня

Прогнать старых коррупционеров: с 1 декабря на Украине заработает новая таможня

3 часа назад
Смоленский губернатор уволил замов за срыв нацпроектов

Смоленский губернатор уволил замов за срыв нацпроектов

4 часа назад
Четверо погибших: появилось видео автокатастрофы на трассе М-4 "Дон"

Четверо погибших: появилось видео автокатастрофы на трассе М-4 "Дон"

4 часа назад
Улыбайтесь: снимающих вас камер станет намного больше

Улыбайтесь: снимающих вас камер станет намного больше

4 часа назад
10 самых богатых мультгероев

10 самых богатых мультгероев

4 часа назад
Грубое задержание прохожего бойцами Росгвардии сняли на видео

Грубое задержание прохожего бойцами Росгвардии сняли на видео

4 часа назад
Внезапно: одним из самых быстрых животных на Земле оказалась улитка

Внезапно: одним из самых быстрых животных на Земле оказалась улитка

5 часов назад
Испанская танцовщица умерла от взрыва неисправной пиротехники. Видео

Испанская танцовщица умерла от взрыва неисправной пиротехники. Видео

5 часов назад
Индекс РТС преодолел 1300 пунктов

Индекс РТС преодолел 1300 пунктов

5 часов назад
Инфаркты нужно лечить по-другому: традиционный подход изживает себя

Инфаркты нужно лечить по-другому: традиционный подход изживает себя

5 часов назад
Дочка Назарбаева переизбрана председателем сената

Дочка Назарбаева переизбрана председателем сената

6 часов назад
Студенты и школьники в Гонконге бойкотировали занятия

Студенты и школьники в Гонконге бойкотировали занятия

6 часов назад
Вести.net: США обвинили Китай в массовом взломе iPhone

Вести.net: США обвинили Китай в массовом взломе iPhone

6 часов назад
Два часа канонады: противостояние на ливано-израильской границе

Два часа канонады: противостояние на ливано-израильской границе

7 часов назад
Лена обмелела: в Якутске введен чрезвычайный режим

Лена обмелела: в Якутске введен чрезвычайный режим

7 часов назад
Обзор смартфона Asus ZenFone 6: флип-камера и гигантская батарея

Обзор смартфона Asus ZenFone 6: флип-камера и гигантская батарея

8 часов назад
Microsoft позволила переустанавливать Windows 10 из "облака"

Microsoft позволила переустанавливать Windows 10 из "облака"

9 часов назад
Шторм десятилетия: вслед за Джорджией и Южной Каролиной эвакуируется Флорида

Шторм десятилетия: вслед за Джорджией и Южной Каролиной эвакуируется Флорида

9 часов назад
В России начинается новый учебный год

В России начинается новый учебный год

9 часов назад
Караван с первой в мире плавучей АЭС вошел в море Лаптевых

Караван с первой в мире плавучей АЭС вошел в море Лаптевых

9 часов назад
Появились первые итоги расследования стрельбы в Техасе

Появились первые итоги расследования стрельбы в Техасе

10 часов назад
Сотрудники посольства РФ посетили Марию Бутину в тюрьме в США

Сотрудники посольства РФ посетили Марию Бутину в тюрьме в США

10 часов назад
Число просроченных кредитов у россиян достигло 14 млн

Число просроченных кредитов у россиян достигло 14 млн

10 часов назад
Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

11 часов назад
Одним из подрядчиков строительства Восточного может стать военная компания

Одним из подрядчиков строительства Восточного может стать военная компания

11 часов назад
Авиакомпании России предупредили о росте цен на билеты

Авиакомпании России предупредили о росте цен на билеты

12 часов назад
Орешкин: даже при цене нефти в $40 за баррель катастрофы в экономике России не случится

Орешкин: даже при цене нефти в $40 за баррель катастрофы в экономике России не случится

12 часов назад
Теннис. Россиянин Медведев - в четвертьфинале US Open

Теннис. Россиянин Медведев - в четвертьфинале US Open

13 часов назад
Мордовская школьница получила смертельный удар током от мобильного телефона

Мордовская школьница получила смертельный удар током от мобильного телефона

13 часов назад
Матвиенко: Запад не собирается прекращать информационную войну против России

Матвиенко: Запад не собирается прекращать информационную войну против России

14 часов назад
Авария на полигоне под Северодвинском связана с созданием принципиально новой техники

Авария на полигоне под Северодвинском связана с созданием принципиально новой техники

15 часов назад
Тест. Вторая мировая война. Знаешь ли ты ее предысторию?

Тест. Вторая мировая война. Знаешь ли ты ее предысторию?

23 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку