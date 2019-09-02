Шахматы. Ян Непомнящий вошел в пятерку рейтинга ФИДЕ

Международная федерация шахмат опубликовала очередной рейтинг-лист ведущих гроссмейстеров, который по-прежнему возглавляет чемпион мира из Норвегии Магнус Карлсен. Лучшим из россиян по версии ФИДЕ является Ян Непомнящий, который замыкает первую пятерку гроссмейстеров.

Карлсен имеет 2876 баллов, следом за ним стоят Фабиано Каруана (США, 2812 баллой), Дин Лижэнь (Китай, 2811), Аниш Гири (Голландия, 2780) и Непомнящий (2776). В десятке также Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2774), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2767), Уэсли Со (США, 2767), экс-чемпион мира Вишванатан Ананд (Индия, 2765) и Юй Янъи (Китай, 2763).

В топ-10 Непомнящий – единственный из россиян. Сергей Карякин занимает 12-е место (2760 баллов), Александр Грищук – 13-е (2759), экс-чемпион мира Владимир Крамник – 16-е (2753), Владислав Артемьев – 18-е (2746).