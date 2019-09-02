Сильвестр Игбун сменил "Уфу" на "Динамо"

Нападающий Сильвестр Игбун перешел из "Уфы" в "Динамо". 28-летний нигериец арендован москвичами до конца года с правом выкупа.

В последний день трансферного окна клубы согласовали арендный договор. Игбун провел в "Уфе" четыре года, сыграл 119 матчей и забил 27 мячей. В шести встречах нынешнего чемпионата африканец отличился дважды.

Капитан "Сочи" Евгений Песегов продолжит карьеру в "Роторе". 30-летний полузащитник подписал с волжанами контракт сроком на 2 года.