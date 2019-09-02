В испанскую певицу на глазах у тысячи зрителей попала пиротехника: девушка погибла

30-летняя испанская певица Джоана Сайнс получила смертельные ранения во время выступления на концерте. Пиротехнический картридж взорвался и поразил исполнительницу в живот на глазах у тысячной публики.

Трагический инцидент произошел на одном из фестивалей. Сайнс выступала на сцене вместе со своими коллегами из Super Hollywood Orchestra.

После того, как фейерверк попал в девушку, та упала. Испуганные участники коллектива бросились на помощь певице, сообщает Daily Mail.

На место прибыли медики, которые экстренно госпитализировали Джоану Сайнс. В больнице девушка скончалась от полученных травм.