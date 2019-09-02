Пьянки и оргии: родственники Хачатурян рассказали об аморальном поведении его дочерей

Близится к финалу расследование одного из самых громких преступлений прошлого года: три сестры Хачатурян убили родного отца. Как рассказал адвокат девочек, экспертизы доказали, что мужчина действительно применял физическое и сексуальное насилие к дочкам. Родные сестры убитого Наира и Марина, в свою очередь, настаивают, что это ложь. В студии "Прямого эфира" они раскрыли версии жестокого убийства. Также в программе показали уникальные кадры из семейного архива Хачатурян.

Наира, близкая родственница покойного, утверждает, что девочки хотят "лживым путем" вытащить себя чистыми из воды. Сестра рассказала, что Михаил Хачатурян никогда их не бил и только наоборот сильно избаловал дочек.

Также Наира рассказала Андрею Малахову, что ее брат не выгонял супругу Аурелию, но у них был конфликт из-за того, что мужчина догадывался: Сергей не его сын. Сестра покойного рассказала, что Дундук убежала из дома и не взяла с собой телефон, потому никто не догадывался о ее местонахождении. Что касается Сергея, то тот начал прогуливать колледж и продавать наркотики. Хачатурян забеспокоился о дочках, потому выгнал парня из дома. Наира рассказала, что юноша пришел к ней и жил у нее несколько лет. Сначала про наркотики она ничего не знала, но потом данная информация подтвердилась.

Другая сестра Хачатуряна Марина рассказала, что была у него в гостях 26 июля 2018 года. По ее словам, Михаил в тот день был без настроения и рассказал, что не может справиться с дочками, потому намерен отправить их к матери.

Родственники покойного также настаивают на том, что в момент отсутствия Хачатуряна дома девочки вели себя аморально. Михаил мог оставить их на месяц, два, а когда он возвращался, то в жилище был бардак. Отцу девочек передавали, что пока его не было, в квартире устраивали оргии, гулянки, пьянки. Это не нравилось Хачатуряну и, естественно, он мог "взорваться", кричать, ругаться. Соседка Валентина Бижбалова рассказала в "Прямом эфире", что никому не пожелала бы таких детей.

Были в студии и те, кто встал на сторону девочек. Журналист, правозащитник Ева Меркачева отметила, что 29 июля было вынесено постановление следователя по особо важным делам, в котором сказано: установлены факты избиения, насилия. Также в документе подтверждается факт истязания девочек на протяжении четырех лет.

Бабушка сестер Лариса Тодика, которая прилетела из Молдавии, спросила у присутствующих в студии, могут ли дети убить действительно хорошего отца.

Какие вероятные причины убийства озвучила Наира? Почему сестер Хачатурян не оставили в СИЗО, значит ли это, что их могут оправдать? Что демонстрируют уникальные кадры из семейного архива? Ответы на эти и другие вопросы в "Прямом эфире" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1".