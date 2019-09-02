Новости Спорт

Все видео этой рубрики
2 сентября 201918:06

Бразилец Лукас Сантос стал футболистом ЦСКА

instagram.com

В последний день трансферного окна ряды ЦСКА пополнил полузащитник Лукас Сантос. 20-летний бразилец арендован до конца сезона.

ЦСКА интересовался Лукасом еще зимой, но футболист остался в "Васко да Гама". Но армейцы вернулись к кандидатуре бразильца. Лукас Сантос арендован до конца сезона 2019/20 с возможностью выкупа. "Васко да Гама" получит за аренду около 200 тысяч евро.

Лукас Сантос – игрок молодежной сборной Бразилии. На счету полузащитника три матча в основном составе "Васко да Гама".

Сейчас

14:49

Путин недоволен темпами восстановления Приангарья после паводка

14:32

Жена опровергла госпитализацию Розенбаума

14:06

В Каире умер российский посол

13:22

Муж Поклонской сообщил о разводе

12:58

С 1 декабря на Украине заработает новая таможня

12:49

Премьер Грузии подал в отставку

12:37

Смоленский губернатор уволил замов за срыв нацпроектов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии

Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии

2 часа назад
Поклонская убеждена, что ее развод не отразится на благополучии страны

Поклонская убеждена, что ее развод не отразится на благополучии страны

25 минут назад
Путин недоволен темпами восстановления Приангарья после паводка

Путин недоволен темпами восстановления Приангарья после паводка

3 часа назад
"Прооперировали": продюсер Розенбаума рассказала подробности о его состоянии

"Прооперировали": продюсер Розенбаума рассказала подробности о его состоянии

1 час назад
Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями

Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями

58 минут назад
10 регионов России с самой доступной электроэнергией

10 регионов России с самой доступной электроэнергией

12 часов назад
"Беслан. Жизнь за ангелов": три дня между "до" и "после"

"Беслан. Жизнь за ангелов": три дня между "до" и "после"

2 часа назад
В Каире умер российский посол

В Каире умер российский посол

4 часа назад
Внутри у меня все еще рок-н-ролл: Александр Филиппенко празднует 75-летие

Внутри у меня все еще рок-н-ролл: Александр Филиппенко празднует 75-летие

3 часа назад
Рюмка водки на столе: челябинских школьников поздравили с Днем знаний

Рюмка водки на столе: челябинских школьников поздравили с Днем знаний

2 часа назад
Ходила по палатам и подбадривала остальных: Новикова рассказала о борьбе с раком

Ходила по палатам и подбадривала остальных: Новикова рассказала о борьбе с раком

3 часа назад
"Лидеры России" спасли пропавшего на Эльбрусе альпиниста

"Лидеры России" спасли пропавшего на Эльбрусе альпиниста

2 часа назад
Они удивляют Россию! Премьера нового сезона шоу "Удивительные люди – 4"

Они удивляют Россию! Премьера нового сезона шоу "Удивительные люди – 4"

1 час назад
Нужна помощь: Аню Литвинову спасет аппарат ИВЛ

Нужна помощь: Аню Литвинову спасет аппарат ИВЛ

10 часов назад
Надругательство над звездами: секс-конвейер требует новых жертв

Надругательство над звездами: секс-конвейер требует новых жертв

20 часов назад
Windows 10 впервые заняла более половины рынка

Windows 10 впервые заняла более половины рынка

15 минут назад
В испанскую певицу на глазах у тысячи зрителей попала пиротехника: девушка погибла

В испанскую певицу на глазах у тысячи зрителей попала пиротехника: девушка погибла

38 минут назад
МАКС-2019. Фотолента

МАКС-2019. Фотолента

1 час назад
Книги о Гарри Поттере изъяли из католической школы: священник посчитал заклинания реальными

Книги о Гарри Поттере изъяли из католической школы: священник посчитал заклинания реальными

3 часа назад
Дзюдоист из Ирана проиграл израильтянину. Теперь ему угрожают

Дзюдоист из Ирана проиграл израильтянину. Теперь ему угрожают

3 часа назад
Телефон, зарядка или проводка? СК выяснит что убило школьницу в Мордовии

Телефон, зарядка или проводка? СК выяснит что убило школьницу в Мордовии

3 часа назад
Новый "робочервь" будет путешествовать по сосудам мозга и разрушать тромбы

Новый "робочервь" будет путешествовать по сосудам мозга и разрушать тромбы

4 часа назад
Прогнать старых коррупционеров: с 1 декабря на Украине заработает новая таможня

Прогнать старых коррупционеров: с 1 декабря на Украине заработает новая таможня

5 часов назад
Смоленский губернатор уволил замов за срыв нацпроектов

Смоленский губернатор уволил замов за срыв нацпроектов

5 часов назад
Четверо погибших: появилось видео автокатастрофы на трассе М-4 "Дон"

Четверо погибших: появилось видео автокатастрофы на трассе М-4 "Дон"

6 часов назад
Улыбайтесь: снимающих вас камер станет намного больше

Улыбайтесь: снимающих вас камер станет намного больше

6 часов назад
10 самых богатых мультгероев

10 самых богатых мультгероев

6 часов назад
Грубое задержание прохожего бойцами Росгвардии сняли на видео

Грубое задержание прохожего бойцами Росгвардии сняли на видео

6 часов назад
Внезапно: одним из самых быстрых животных на Земле оказалась улитка

Внезапно: одним из самых быстрых животных на Земле оказалась улитка

6 часов назад
Испанская танцовщица умерла от взрыва неисправной пиротехники. Видео

Испанская танцовщица умерла от взрыва неисправной пиротехники. Видео

6 часов назад
Индекс РТС преодолел 1300 пунктов

Индекс РТС преодолел 1300 пунктов

7 часов назад
Инфаркты нужно лечить по-другому: традиционный подход изживает себя

Инфаркты нужно лечить по-другому: традиционный подход изживает себя

7 часов назад
Дочка Назарбаева переизбрана председателем сената

Дочка Назарбаева переизбрана председателем сената

7 часов назад
Студенты и школьники в Гонконге бойкотировали занятия

Студенты и школьники в Гонконге бойкотировали занятия

8 часов назад
Вести.net: США обвинили Китай в массовом взломе iPhone

Вести.net: США обвинили Китай в массовом взломе iPhone

8 часов назад
Два часа канонады: противостояние на ливано-израильской границе

Два часа канонады: противостояние на ливано-израильской границе

9 часов назад
Лена обмелела: в Якутске введен чрезвычайный режим

Лена обмелела: в Якутске введен чрезвычайный режим

9 часов назад
Обзор смартфона Asus ZenFone 6: флип-камера и гигантская батарея

Обзор смартфона Asus ZenFone 6: флип-камера и гигантская батарея

9 часов назад
Microsoft позволила переустанавливать Windows 10 из "облака"

Microsoft позволила переустанавливать Windows 10 из "облака"

10 часов назад
Шторм десятилетия: вслед за Джорджией и Южной Каролиной эвакуируется Флорида

Шторм десятилетия: вслед за Джорджией и Южной Каролиной эвакуируется Флорида

10 часов назад
В России начинается новый учебный год

В России начинается новый учебный год

10 часов назад
Караван с первой в мире плавучей АЭС вошел в море Лаптевых

Караван с первой в мире плавучей АЭС вошел в море Лаптевых

11 часов назад
Появились первые итоги расследования стрельбы в Техасе

Появились первые итоги расследования стрельбы в Техасе

11 часов назад
Сотрудники посольства РФ посетили Марию Бутину в тюрьме в США

Сотрудники посольства РФ посетили Марию Бутину в тюрьме в США

12 часов назад
Число просроченных кредитов у россиян достигло 14 млн

Число просроченных кредитов у россиян достигло 14 млн

12 часов назад
Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

12 часов назад
Одним из подрядчиков строительства Восточного может стать военная компания

Одним из подрядчиков строительства Восточного может стать военная компания

13 часов назад
Авиакомпании России предупредили о росте цен на билеты

Авиакомпании России предупредили о росте цен на билеты

13 часов назад
Орешкин: даже при цене нефти в $40 за баррель катастрофы в экономике России не случится

Орешкин: даже при цене нефти в $40 за баррель катастрофы в экономике России не случится

14 часов назад
Теннис. Россиянин Медведев - в четвертьфинале US Open

Теннис. Россиянин Медведев - в четвертьфинале US Open

14 часов назад
Тест. Вторая мировая война. Знаешь ли ты ее предысторию?

Тест. Вторая мировая война. Знаешь ли ты ее предысторию?

01.09.2019 17:09

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку