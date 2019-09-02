Бразилец Лукас Сантос стал футболистом ЦСКА

В последний день трансферного окна ряды ЦСКА пополнил полузащитник Лукас Сантос. 20-летний бразилец арендован до конца сезона.

ЦСКА интересовался Лукасом еще зимой, но футболист остался в "Васко да Гама". Но армейцы вернулись к кандидатуре бразильца. Лукас Сантос арендован до конца сезона 2019/20 с возможностью выкупа. "Васко да Гама" получит за аренду около 200 тысяч евро.

Лукас Сантос – игрок молодежной сборной Бразилии. На счету полузащитника три матча в основном составе "Васко да Гама".