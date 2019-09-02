"Зенит" отдал Ригони в "Сампдорию"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони проведет текущий сезон в итальянской "Сампдории". Аргентинец арендован генуэзским клубом с возможностью выкупа.

Накануне Риони провел первый тайм против "Спартака", в понедельник он вылетел в Италию, где прошел медосмотр и подписал арендное соглашение. В прошлом сезоне Эмилиано также уходил в аренду в другой итальянский клуб – "Аталанту", но был отозван в "Зенит" в январе.

Эмилиано Ригони пришел в "Зенит" два года назад из "Индепендьенте". На счету 26-летнего полузащитника 46 матчей, в которых он забил 9 мячей и сделал 9 результативных передач.