В московском метро мужчина упал на рельсы

На станции метро Октябрьская мужчина упал с платформы. Инцидент произошел в 18:27. Сотрудники полиции помогли пассажиру подняться и передали его врачам, сообщает агентство ТАСС.

Никаких нарушений допущено не было, жизням пассажиров также ничего не угрожало. Однако МВД все равно проводит проверку.