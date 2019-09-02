Вячеслав Караваев стал игроком "Зенита"

Защитник сборной России Вячеслав Караваев перешел из голландского "Витесса" в "Зенит". 24-летний футболист подписал контракт сроком на четыре года.

Ориентировочная стоимость Караваева 8 миллионов евро. В настоящее время Вячеслав находится в расположении сборной России и готовится к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 с командами Шотландии и Казахстана.

Вячеслав Караваев – воспитанник ЦСКА, но в родном клубе практически не играл. Караваев выступал в чешских "Яблонце" и "Спарте", а затем перебрался в "Витесс".