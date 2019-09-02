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2 сентября 201919:52

Пожар на судне в Калифорнии: десятки жертв, пожарные ищут выживших

Причины пожара на экскурсионном судне Conception, затонувшего у берегов Калифорнии, неизвестны.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала представитель береговой охраны США Моника Рочестер.

По ее словам, в момент возгорания на Conception находились 39 человек.

Рочестер рассказала, что пожар возник ночью и пяти членам экипажа, которые не спали, удалось спрыгнуть с судна и спастись. Остальные люди спали в этот момент под палубой.

Представитель береговой службы затруднилась ответить, предпринимал ли экипаж какие-либо действия по спасению пассажиров, отметив, что 34 человек пока считаются пропавшими без вести.

Представитель пожарного отделения округа Санта-Барбара Майк Элиасон​​​ сообщил, что судно Conception, которое затонуло примерно в 18 метрах от побережья, сгорело до уровня воды, глубина которой составляет 19 метров.

Он подчеркнул, что его коллеги надеются найти выживших, которые могли самостоятельно выплыть к берегу, однако готовятся к худшему варианту.

Conception должно было отправиться с экскурсией для дайверов по живописным местам с богатой морской жизнью.

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