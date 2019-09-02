День знаний в России: первый звонок прозвучал для 2 миллионов первоклассников

Как отмечали День знаний по всей стране и кому пришлось приложить немало труда, чтобы добраться до школы? Чему учили сегодня Дмитрий Медведев и Сергей Лавров? И чему научились школьники и их родители?

Легкой дорога к знаниям не бывает, но сегодня — тот самый день, когда в школу несут на руках. Сотрудники МЧС в подтопленных районах Хабаровского края и Еврейской автономии помогают добраться до торжественной линейки по воде.

Этот первый звонок не оставляет равнодушным — вся страна идет в школу. В фокусе внимания, конечно, первоклашки. У одной из них спрашиваем, умеет ли она писать, читать, считать — та на все отвечает утвердительно.

Белые банты, яркие букеты и вся семья, конечно, в сборе. Мамы волнуются, бабушки фотографируют, а папы в одной из подмосковных школ сколотили "совет отцов".

"Отцы собираются, участвуют во всех праздниках, предлагают сами различные мероприятия", — рассказала директор средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 7 города Клина Марина Ойстач.

В этом году за парты садятся почти два миллиона первоклашек и им предстоит не только буквы разные писать, но еще и в шахматы играть. Новый предмет появляется, чтобы развивать логическое мышление, а еще в обязательную программу в этом году вошел второй иностранный язык. Учитель Мария Соловьева поделилась, что кто-то выбрал итальянский, кто-то выбрал немецкий. По ее словам, это сложно, но попробовать нужно.

Сразу на трех языках — русском, башкирском и английском будут преподавать в этой новой и самой большой в регионе школе в Уфе. А в Ростове-на-Дону долго ждали школу в молодом микрорайоне, что только первых классов — от "А" до "Р".

"В рамках национального проекта "Образование" была развернута масштабная стройка, чтобы у каждого ребенка в нашей стране была возможность учиться в нормальной, современной школе. Конечно, желательно в одну смену, тем более, что за прошлый год число школьников выросло почти на один миллион человек", — заявил во время выступления Дмитрий Медведев.

К этому Дню знаний больше 170 новых школ уже открыты — еще около двухсот будут сданы до конца года. Совещание по проблемам образования Дмитрий Медведев сегодня провел в красногорском IT-колледже — здесь те, кому предстоит строить новый мир — телекоммуникационный и кибербезопасный.

Министр Лавров, по традиции, открыл учебный год для студентов МГИМО — среди будущих дипломатов оказались и потенциальные.

В Екатеринбурге суворовцы выстроились под дождем — звонок звенит в любую погоду. Один из учащихся зевает и ведь кажется, что только вчера было лето, а сегодня — жизнь по строгому расписанию.

Пролетая над Петербургом, можно было бы увидеть, как министр Шойгу открывает филиал столичного пансиона воспитанниц Минобороны — в этом строю только девушки.

"Поздравляю с началом учебного года. В этот знаменательный день желаю всем здоровья, счастья, мира и добра! С новосельем! И в добрый путь!".

Геннадий Зюганов выступил сегодня в уже ставшем родным колхозе имени Ленина:

"Знание — сила, а сила — в великой культуре и первоклассном образовании".

Владимир Жириновский в Бирюлеве присматривался к перспективным первоклассникам.

В будущее важнейшего из искусств заглянул председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин — он поздравил первокурсников ВГИКА:

"Желаю вам удачи, чтобы она сопутствовала вам всю жизнь, вы могли себя раскрыть, чтобы ваше творчество находило своих поклонников".

В Астраханской области, в селе Фунтово, сегодня открыла двери единственная в России туркменская школа, построенная по инициативе президента Гурбангулы Бердымухамедова. В регионе проживает более двух тысяч выходцев из Туркмении.

35 московских школ в новом учебном году открывают "умные" IT-классы вместе с ведущими вузами, да и набор как в институт — конкурсный.

"Хотел сказать спасибо московским педагогам, воспитателям, учителям, а также пожелать успеха ребятам в новом учебном году", — заявил во время своего выступления мэр Москвы Сергей Собянин.

В огромных образовательных центрах и маленьких сельских школах новый учебный год начинается сегодня для шестнадцати с половиной миллионов российских школьников. Уроки стартуют и в первой в России больничной школе — в Центре детской гематологии, онкологии, иммунологии имени Димы Рогачева. Если звенит этот первый звонок, значит, жизнь продолжается.