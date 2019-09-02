Новости Общество

Все видео этой рубрики
2 сентября 201920:27 Алексей Головко

Под особым контролем. Путин лично проверил, как восстанавливают Тулун

Под особым контролем. Путин лично проверил, как восстанавливают Тулун

Владимир Путин в первый день нового учебного года поздравлял всех российских школьников из пострадавшего от паводка Тулуна. В Иркутской области президент уже третий раз после удара стихии, однако темпы восстановления считает слишком низкими.

Президент пообещал и сдержал слово. Еще в июле Владимир Путин сказал, что вернется в пострадавший Тулун проверить, как идет восстановление. И вот глава государства снова здесь.

Этой встречи не было в графике, но президент 40 минут внимательно слушает и отвечает: о жилье, документах, компенсациях.

Снимать режим ЧС еще рано. В этом можно убедиться просто отойдя от центра города к берегам реки Ия. Сейчас река уже вернулась в русло, но вот так все здесь было: многометровая волна снесла целый поселок и дома протащила сотни метров, пока они не остановились в лесу.

В ту ночь и потом, во вторую волну паводка, крышу над головой потеряли пять с половиной тысяч семей. Те, кто успел забрать хоть какие-то документы, уже получили деньги и купили жилплощадь. Маленький Матвей в прошлый раз смело разговаривал с президентом в тулунском пункте временного размещения. Теперь обживается в своей комнате. Мальчика пригласили на встречу с президентом и сегодня.

В зале вообще много женщин с детьми. Владимир Путин готов общаться со всеми. Для этих людей наводнение стало самым страшным переживанием в жизни. Эмоции не отпускают до сих пор.

Это и есть прямая связь. Вот, к примеру, жительница затопленного поселка Аршан жалуется, что помощи от чиновников там так и не увидели. На совещании с теми, кто отвечает за восстановление региона, звучат жесткие заявления. Даже сейчас президенту приходится подгонять чиновников.

"Проблем острых еще очень много. Также, как и, к сожалению, до сих пор много волокиты и управленческих сбоев. Вопросы решаются, но решаются все-таки медленно. И вот сейчас имел возможность с людьми поговорить на улице. Есть очень много вопросов и проблем, которые люди поднимают. Поэтому мне бы сегодня хотелось с вами поговорить не просто на заданную тему, а по существу", — заявил президент.

Деньги государство выделяет колоссальные. Только на первоначальные выплаты выделили почти три миллиарда рублей. Даже если семья, потерявшая дом, сейчас снимает квартиру, то ей положена компенсация из бюджета. Но происходит так не всегда. Об этом президент тоже услышал на улицах.

"Ну деньги-то есть здесь. Деньги-то есть, надо разворачиваться быстрее. При этом далеко не у всех есть возможность пожить у родственников или снять жилье. Вот мы сегодня на улице много услышали таких вопросов. Что делать, как жить, где жить? Оставаться надолго в пунктах временного пребывания — тоже удовольствие небольшое. Да, как вы знаете, было в одном из пунктов. Я не знаю, конечно, это лучше, чем вообще без всего остаться, без крыши над головой остаться, но и там слишком скромная ситуация. Я прошу максимально внимательно вести эту работу, искать возможность не отказать, а возможность помочь", — добавил Владимир Путин.

От федерального правительства за восстановление отвечает Виталий Мутко. Президент особо обратил внимание: выплаты нужно довести до конца.

Пересмотреть подходы предложено руководству "Сбербанка", чьи сотрудники пока неохотно реструктуризируют долги по кредитам людей, которые потеряли все свое имущество.

Остаются проблемы и с восстановлением документов, и с оценкой ущерба, и с выплатой денег. Президент сегодня слышал об этом всюду. Он дает понять: не исключено, что в Тулун придется прилететь снова. И только мэр Тулуна, когда ему предоставляют слово, почему-то начинает говорить совсем не о трудностях.

И снова общение на улице. Ранее, вспомнив про выборы, Владимир Путин теперь предлагает городу нового кандидата. И все же в Тулуне уже есть и наглядные успехи. Еще в июле президентом была поставлена задача: школы города должны открыться к началу учебного года. 2 сентября, как и во всей стране, ученики пришли на занятия.

Еще недавно в этом классе вода стояла высотой в метр. Но ремонт провели в кратчайшие сроки. И теперь здесь урок математики. Обсуждение проблем города затянулось до поздней ночи. Но даже в темноте, уже перед отъездом, президент еще раз напоминает жителям что будет держать ситуацию в регионе под особым контролем.

Сейчас

18:56

Путин прибыл в Улан-Батор

18:42

В итальянском Турине появился портрет Захарченко

14:49

Путин недоволен темпами восстановления Приангарья после паводка

14:32

Жена опровергла госпитализацию Розенбаума

14:06

В Каире умер российский посол

13:22

Муж Поклонской сообщил о разводе

12:58

С 1 декабря на Украине заработает новая таможня

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Под особым контролем. Путин лично проверил, как восстанавливают Тулун

Под особым контролем. Путин лично проверил, как восстанавливают Тулун

1 час назад
День знаний в России: первый звонок прозвучал для 2 миллионов первоклассников

День знаний в России: первый звонок прозвучал для 2 миллионов первоклассников

1 час назад
Пожар на судне в Калифорнии: десятки жертв, пожарные ищут выживших

Пожар на судне в Калифорнии: десятки жертв, пожарные ищут выживших

1 час назад
Практически вмерз в снег: школьник-альпинист чуть не погиб на вершине Эльбруса

Практически вмерз в снег: школьник-альпинист чуть не погиб на вершине Эльбруса

40 минут назад
В Праге прошел митинг против демонтажа и закрытия брезентом памятника Коневу

В Праге прошел митинг против демонтажа и закрытия брезентом памятника Коневу

2 часа назад
10 регионов России с самой доступной электроэнергией

10 регионов России с самой доступной электроэнергией

15 часов назад
Поклонская убеждена, что ее развод не отразится на благополучии страны

Поклонская убеждена, что ее развод не отразится на благополучии страны

3 часа назад
В Каире умер российский посол

В Каире умер российский посол

7 часов назад
Рюмка водки на столе: челябинских школьников поздравили с Днем знаний

Рюмка водки на столе: челябинских школьников поздравили с Днем знаний

5 часов назад
Ходила по палатам и подбадривала остальных: Новикова рассказала о борьбе с раком

Ходила по палатам и подбадривала остальных: Новикова рассказала о борьбе с раком

6 часов назад
Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями

Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями

4 часа назад
Они удивляют Россию! Премьера нового сезона шоу "Удивительные люди – 4"

Они удивляют Россию! Премьера нового сезона шоу "Удивительные люди – 4"

4 часа назад
Нужна помощь: Аню Литвинову спасет аппарат ИВЛ

Нужна помощь: Аню Литвинову спасет аппарат ИВЛ

13 часов назад
Надругательство над звездами: секс-конвейер требует новых жертв

Надругательство над звездами: секс-конвейер требует новых жертв

23 часа назад
Приближение "Дориана" пугает не только Трампа, но и рядовых американцев

Приближение "Дориана" пугает не только Трампа, но и рядовых американцев

35 минут назад
В московском метро мужчина упал на рельсы

В московском метро мужчина упал на рельсы

2 часа назад
Приложение для подмены лиц на видео возглавило чарты и спровоцировало скандал

Приложение для подмены лиц на видео возглавило чарты и спровоцировало скандал

2 часа назад
Путин прибыл в Улан-Батор

Путин прибыл в Улан-Батор

2 часа назад
В итальянском Турине появился портрет Захарченко

В итальянском Турине появился портрет Захарченко

2 часа назад
Пьянки и оргии: родственники Хачатуряна рассказали об аморальном поведении его дочерей

Пьянки и оргии: родственники Хачатуряна рассказали об аморальном поведении его дочерей

2 часа назад
Windows 10 впервые заняла более половины рынка

Windows 10 впервые заняла более половины рынка

3 часа назад
В испанскую певицу на глазах у тысячи зрителей попала пиротехника: девушка погибла

В испанскую певицу на глазах у тысячи зрителей попала пиротехника: девушка погибла

3 часа назад
Первые животные, скорее всего, были хищниками

Первые животные, скорее всего, были хищниками

3 часа назад
"Прооперировали": продюсер Розенбаума рассказала подробности о его состоянии

"Прооперировали": продюсер Розенбаума рассказала подробности о его состоянии

4 часа назад
МАКС-2019. Фотолента

МАКС-2019. Фотолента

4 часа назад
"Беслан. Жизнь за ангелов": три дня между "до" и "после"

"Беслан. Жизнь за ангелов": три дня между "до" и "после"

5 часов назад
Книги о Гарри Поттере изъяли из католической школы: священник посчитал заклинания реальными

Книги о Гарри Поттере изъяли из католической школы: священник посчитал заклинания реальными

6 часов назад
Внутри у меня все еще рок-н-ролл: Александр Филиппенко празднует 75-летие

Внутри у меня все еще рок-н-ролл: Александр Филиппенко празднует 75-летие

6 часов назад
Дзюдоист из Ирана проиграл израильтянину. Теперь ему угрожают

Дзюдоист из Ирана проиграл израильтянину. Теперь ему угрожают

6 часов назад
Телефон, зарядка или проводка? СК выяснит что убило школьницу в Мордовии

Телефон, зарядка или проводка? СК выяснит что убило школьницу в Мордовии

6 часов назад
Новый "робочервь" будет путешествовать по сосудам мозга и разрушать тромбы

Новый "робочервь" будет путешествовать по сосудам мозга и разрушать тромбы

7 часов назад
Прогнать старых коррупционеров: с 1 декабря на Украине заработает новая таможня

Прогнать старых коррупционеров: с 1 декабря на Украине заработает новая таможня

8 часов назад
Смоленский губернатор уволил замов за срыв нацпроектов

Смоленский губернатор уволил замов за срыв нацпроектов

8 часов назад
Четверо погибших: появилось видео автокатастрофы на трассе М-4 "Дон"

Четверо погибших: появилось видео автокатастрофы на трассе М-4 "Дон"

9 часов назад
Улыбайтесь: снимающих вас камер станет намного больше

Улыбайтесь: снимающих вас камер станет намного больше

9 часов назад
10 самых богатых мультгероев

10 самых богатых мультгероев

9 часов назад
Внезапно: одним из самых быстрых животных на Земле оказалась улитка

Внезапно: одним из самых быстрых животных на Земле оказалась улитка

9 часов назад
Испанская танцовщица умерла от взрыва неисправной пиротехники. Видео

Испанская танцовщица умерла от взрыва неисправной пиротехники. Видео

9 часов назад
Инфаркты нужно лечить по-другому: традиционный подход изживает себя

Инфаркты нужно лечить по-другому: традиционный подход изживает себя

10 часов назад
Обзор смартфона Asus ZenFone 6: флип-камера и гигантская батарея

Обзор смартфона Asus ZenFone 6: флип-камера и гигантская батарея

12 часов назад
Microsoft позволила переустанавливать Windows 10 из "облака"

Microsoft позволила переустанавливать Windows 10 из "облака"

13 часов назад
Шторм десятилетия: вслед за Джорджией и Южной Каролиной эвакуируется Флорида

Шторм десятилетия: вслед за Джорджией и Южной Каролиной эвакуируется Флорида

13 часов назад
Авиакомпании России предупредили о росте цен на билеты

Авиакомпании России предупредили о росте цен на билеты

16 часов назад
Орешкин: даже при цене нефти в $40 за баррель катастрофы в экономике России не случится

Орешкин: даже при цене нефти в $40 за баррель катастрофы в экономике России не случится

17 часов назад
Теннис. Россиянин Медведев - в четвертьфинале US Open

Теннис. Россиянин Медведев - в четвертьфинале US Open

17 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку