Под особым контролем. Путин лично проверил, как восстанавливают Тулун

Владимир Путин в первый день нового учебного года поздравлял всех российских школьников из пострадавшего от паводка Тулуна. В Иркутской области президент уже третий раз после удара стихии, однако темпы восстановления считает слишком низкими.

Президент пообещал и сдержал слово. Еще в июле Владимир Путин сказал, что вернется в пострадавший Тулун проверить, как идет восстановление. И вот глава государства снова здесь.

Этой встречи не было в графике, но президент 40 минут внимательно слушает и отвечает: о жилье, документах, компенсациях.

Снимать режим ЧС еще рано. В этом можно убедиться просто отойдя от центра города к берегам реки Ия. Сейчас река уже вернулась в русло, но вот так все здесь было: многометровая волна снесла целый поселок и дома протащила сотни метров, пока они не остановились в лесу.

В ту ночь и потом, во вторую волну паводка, крышу над головой потеряли пять с половиной тысяч семей. Те, кто успел забрать хоть какие-то документы, уже получили деньги и купили жилплощадь. Маленький Матвей в прошлый раз смело разговаривал с президентом в тулунском пункте временного размещения. Теперь обживается в своей комнате. Мальчика пригласили на встречу с президентом и сегодня.

В зале вообще много женщин с детьми. Владимир Путин готов общаться со всеми. Для этих людей наводнение стало самым страшным переживанием в жизни. Эмоции не отпускают до сих пор.

Это и есть прямая связь. Вот, к примеру, жительница затопленного поселка Аршан жалуется, что помощи от чиновников там так и не увидели. На совещании с теми, кто отвечает за восстановление региона, звучат жесткие заявления. Даже сейчас президенту приходится подгонять чиновников.

"Проблем острых еще очень много. Также, как и, к сожалению, до сих пор много волокиты и управленческих сбоев. Вопросы решаются, но решаются все-таки медленно. И вот сейчас имел возможность с людьми поговорить на улице. Есть очень много вопросов и проблем, которые люди поднимают. Поэтому мне бы сегодня хотелось с вами поговорить не просто на заданную тему, а по существу", — заявил президент.

Деньги государство выделяет колоссальные. Только на первоначальные выплаты выделили почти три миллиарда рублей. Даже если семья, потерявшая дом, сейчас снимает квартиру, то ей положена компенсация из бюджета. Но происходит так не всегда. Об этом президент тоже услышал на улицах.

"Ну деньги-то есть здесь. Деньги-то есть, надо разворачиваться быстрее. При этом далеко не у всех есть возможность пожить у родственников или снять жилье. Вот мы сегодня на улице много услышали таких вопросов. Что делать, как жить, где жить? Оставаться надолго в пунктах временного пребывания — тоже удовольствие небольшое. Да, как вы знаете, было в одном из пунктов. Я не знаю, конечно, это лучше, чем вообще без всего остаться, без крыши над головой остаться, но и там слишком скромная ситуация. Я прошу максимально внимательно вести эту работу, искать возможность не отказать, а возможность помочь", — добавил Владимир Путин.

От федерального правительства за восстановление отвечает Виталий Мутко. Президент особо обратил внимание: выплаты нужно довести до конца.

Пересмотреть подходы предложено руководству "Сбербанка", чьи сотрудники пока неохотно реструктуризируют долги по кредитам людей, которые потеряли все свое имущество.

Остаются проблемы и с восстановлением документов, и с оценкой ущерба, и с выплатой денег. Президент сегодня слышал об этом всюду. Он дает понять: не исключено, что в Тулун придется прилететь снова. И только мэр Тулуна, когда ему предоставляют слово, почему-то начинает говорить совсем не о трудностях.

И снова общение на улице. Ранее, вспомнив про выборы, Владимир Путин теперь предлагает городу нового кандидата. И все же в Тулуне уже есть и наглядные успехи. Еще в июле президентом была поставлена задача: школы города должны открыться к началу учебного года. 2 сентября, как и во всей стране, ученики пришли на занятия.

Еще недавно в этом классе вода стояла высотой в метр. Но ремонт провели в кратчайшие сроки. И теперь здесь урок математики. Обсуждение проблем города затянулось до поздней ночи. Но даже в темноте, уже перед отъездом, президент еще раз напоминает жителям что будет держать ситуацию в регионе под особым контролем.