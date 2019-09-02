Практически вмерз в снег: школьник-альпинист чуть не погиб на вершине Эльбруса

Обеспечили кислородом, напоили чаем, привели в сознание и во всех смыслах спустили с небес на землю. Невероятный сценарий спасения 17-летнего альпиниста-одиночки на вершине горы Эльбрус — это настоящая математика совпадений. Группа, в составе которой победители конкурса "Лидеры России" и инструкторы Федерации альпинизма России, случайно обнаружила практически вмерзшего в снег человека всего в пятидесяти метрах от пика самой высокой точки страны.

"Вот он, живой, всю ночь на Эльбрусе провел".

Спасатели МЧС искали его сутки. Потом юноша расскажет, что во время восхождения попал в пургу и заблудился.

Школьника-альпиниста из Череповца обнаружили победители конкурса "Лидеры России". В этот раз экспедиция превратилась в настоящую спецоперацию по спасению человека. Группа, которая в рамках проекта совершала восхождение на вершину, нашла замерзающего подростка в пятидесяти метрах от пика.

"Сначала издалека подумали, что это какой-то камень, потом поняли, что человек. Померили пульс, поняли, что он живой. Пульс был маленький совсем. Потом, когда мы его тащили, сердцебиение учащалось", — поделился генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

В спасении участвовали семь человек. Еще до приезда спасателей они оказали пострадавшему первую помощь и начали спуск навстречу спасателям.

"Обеспечили тепло для конечностей — в этих случаях их нельзя растирать, нужно наоборот изолировать. Параллельно разговаривали с ним, посмотрели неврологию", — рассказал победитель конкурса "Лидеры России" Дмитрий Сенин.

17-летний Игорь Смирнов находится уже в больнице Нальчика. Сам он чувствует себя нормально и врачи оценивают его состояние как стабильное.

"Началась метель. Дальше я стал терять память, запомнил только три момента. Первый — как я по флажкам красным шел на вершину; второй — как я смотрел вниз и думал о том, как спуститься; третий — как меня спросили о том, как меня зовут", — поделился Игорь Смирнов.

"Ребенок поступил в приемное отделение с жалобами на обморожение верхних и нижних конечностей. Состояние юноши оценивается пока как средней тяжести. Дальнейшее лечение покажет, что будет происходить с его организмом", — рассказал хирург Республиканской детской клинической больницы Минздрава Кабардино-Балкарской Республики Султан Кодзоков.

В родном Череповце Игоря ждет мама, которая сегодня благодарит всех, кто принимал участие в спасательной операции.

"Я очень благодарна тем людям, которые оказались рядом, которые не прошли мимо и помогли сыну вовремя, пока не случилась трагедия", — сообщила по телефону мать Игоря Анна Смирнова.

Спасатели говорят, что благодаря слаженным и оперативным действиям участников экспедиции "Лидеров России" удалось избежать тяжких последствий для здоровья школьника-альпиниста.