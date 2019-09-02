Распродажа земли и роспуск экономической полиции. Зеленский предложил свой выход из кризиса

Продажа земли и предприятий, открытие казино, добыча янтаря. Об этих статьях пополнения украинского бюджета говорил сегодня с правительством президент Зеленский. О тяжести ситуации говорит даже не набор мер, но и назначенные сроки — до первого октября этого года.

Силовики, министры, руководство Верховной рады. В таком составе власти Украины встречаются впервые. Рядом с президентом Зеленским новый премьер Украины, который накануне в майке с коротким рукавом катался по зданию кабинета Министров на самокате. Все, что говорили дальше, было уже без шуток. Одним заявлением Зеленский фактически отменяет мораторий на продажу земли.

"Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земли сельскохозяйственного назначения, и отменить мораторий на продажу земли. Срок — до 1 октября 2019 года", — распорядился Зеленский.

Много лет до этого ряд фракций выступал против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам. Еще одно решение: к зиме Зеленский требует разрешить азартные игры.

Во множестве стран мира казино либо запрещены, либо жестко ограничены. На Украине игорный бизнес запрещен с 2009 года, когда пожар в зале игровых автоматов в Днепропетровске унес жизни 10 человек. Тогда были закрыты все казино и залы игровых автоматов, но они подпольно продолжали работать все эти 10 лет. Как именно украинское правительство намерено теперь взять их под контроль, пока не ясно. Гончарук, новый глава правительства, которое обещало максимальную открытость и близость к народу, говорит, что заседания кабинета министров не должны транслироваться, как раньше.

"То, что должно быть закрытым, точнее, не закрытым, а то, где эта открытость не должна быть тотальной, не превращаться в некий нудизм, мы это также решим. Поэтому мы переформатируем заседание правительств, для того, чтобы это не было показухой, шоу "за стеклом"", — заявил премьер Гончарук.

И на первом, фактически закрытом для прессы, совещании правительство ликвидирует экономическое подразделение полиции.

"УБЭП все, ушел в историю. Нужно создать правоохранительный орган, который будет заниматься экономическими вопросами", — говорит премьер.

Замысел: чтобы полицейские не вмешивались в деятельность бизнеса. Но получается, что старый орган ликвидировали, а новый еще не создали. Впрочем, отчитываться за все свои действия новый министр не считает нужным.

Журналисты, впрочем, узнали много любопытного о новом правительстве, не задавая вопросов, а внимательно изучив декларации новых министров. Оказалось, что у министра финансов Оксаны Макаровой шесть объектов недвижимости, в том числе, 278 квадратных метров в Соединенных Штатах и племенной конь. У премьера Гончарука в собственности автомобиль Jaguar 2007 года выпуска. В еще одном органе власти, Верховной раде, сегодня начались перепалки, при том, что депутаты еще даже до основного зала заседания не добрались. Это только предварительные советы.

В целом, на самое молодое правительство в истории Украины у самого молодого президента страны большие надежды.

"Я уверен, что мы все сможем работать вместе и обязательно всех победим. Уверен, что все будет хорошо", — заявил Зеленский.

Планы грандиозные: обещают за 5 лет экономика должна вырасти на 40%.