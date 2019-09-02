"Ростов" могут выселить с "Ростов-Арены"

Футбольный клуб "Ростов" рискует лишиться возможности проводить домашние матчи на стадионе "Ростов-Арена". Договор между клубом, выступающим в роли арендатора, и управляющей компанией стадиона – "Спорт-Инжиниринг", должен был быть расторгнут 13 августа.

"Сейчас мы находимся в переговорном процессе, — поясняет пиар-директор "Ростова" Денис Штанько, слова которого приводит "РБ-Бизнес". – Аренда каждого матча обходится клубу в 2,4 миллиона рублей. Также мы можем потерять выручку с матча, однако самое главное – это болельщики. Наша средняя посещаемость равна 30 тысячам зрителей. И мы будем прилагать усилия, чтобы остаться на "Ростов-Арене". Но пока ясности по будущему нет".

Причиной такого решения является постоянное указывание "Спорт-Инжинирингу" на недостатки функционирования объекта. Росточане жалуются на нарушение работы инженерных коммуникаций, проблемах в организации систем контроля доступа и прочих недостатках, которые негативно влияют на обеспечение безопасности зрителей на стадионе во время проведения футбольных матчей.

Напомним, что "Ростов-Арена" была построена к чемпионату мира по футболу, который проходил в России в 2018 году. Стадион вмещает 43 тысячи зрителей. "Ростов" выступает на новом спортивном сооружении с 2018 года.