По проторенной дорожке: Мевля сменил "Зенит" на "Сочи"

Футбольный "Зенит" вскоре после покупки защитника сборной России Вячеслава Караваева объявил о еще одном трансфере. Но на этот раз речь идет не о покупке, а о продаже. Состав "сине-бело-голубых" покинул словенский оборонец Миха Мевля.

Словенец продолжит свою профессиональную карьеру другом клубе российской премьер-лиги — ФК "Сочи", о чем сообщает официальный сайт "Зенита". При этом условия достигнутого сторонами соглашения остаются неизвестными.

Мевля выступал за "Зенит" с лета 2017 года, куда перешел из "Ростова". За два года в клубе с берегов Невы словенец провел 43 матча и стал автором одного гола. А вторую часть минувшего сезона Мевля выступал за "Ростов" на правах аренды.

Напомним, что ранее по аналогичному маршруту – из "Зенита" в "Сочи", также проследовали нападающие Антон Заболотный и Дмитрий Полоз, полузащитники Кристиан Нобоа и Андрей Мостовой, а также защитники Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов.