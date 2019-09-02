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2 сентября 201921:24

Генрих Мхитарян ушел из "Арсенала" в "Рому"

AS Roma

Итальянская "Рома" объявила о достижении арендного соглашения с лондонским "Арсеналом" по нападающему Генриху Мхитаряну. 30-летний форвард будет выступать в составе римлян на протяжении нынешнего сезона. Сумма сделки – три миллиона евро.

Согласно условиям контракта по окончании арендного соглашения у "Ромы" будет приоритетное право на выкуп прав на Мхитаряна, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на официальный сайт "волчицы". В своем новом клубе нападающий сборной Армении взял 77-й номер.

Напомним, что Мхитарян выступал за "Арсенал" с начала 2018 года. В составе лондонских "канониров" он провел 59 матчей, в которых отметился девятью голами и 13 голевыми передачами. В стартовавшем сезоне английской премьер-лиги он сыграл в трех матчах. Однако в двух из них он выходил на поле со скамейки запасных. Результативными действиями он не отличался.

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