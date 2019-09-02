Первая ракетка мира Осака покинула US Open

Японская теннисистка Наоми Осака покинула розыгрыш заключительного в сезоне турнира "Большого шлема" – Открытого чемпионата США. Первая ракетка мира выбыла из борьбы за главный трофей турнира по итогам четвертого круга.

Осака встречалась с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич – 12-м номером мирового рейтинга WTA, и проиграл по итогам двух сетов. Встреча завершилась со счетом 5:7, 4:6. Общая продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. Примечательно, что Бенчич является неудобным соперником для Осаки – счет их личных встреч в пользу швейцарки (4:0).

Теперь за путевку в полуфинал Бенчич поспорит с хорваткой Донной Векич. 23 ракетка мира в трех партиях обыграла немку со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 6:3. Поединок между Бенчич и Векич состоится третьего сентября.