"Спартак" проиграл первый матч под руководством Знарка

Второй игровой день в Континентальной хоккейной лиге ознаменовался первым официальным матчем Олега Знарка в качестве главного тренера московского "Спартака". И пока красно-белым добиться успеха под руководством нового наставника не удалось – в Риге спартаковцы проиграли "Динамо".

Рижские динамовцы смогли поразить ворота гостей из столицы России на 12 минуте благодаря точному попаданию Якоба Берглунда. Хоккеисты "Спартака" смогли отыграться в середине второго периода после гола Мартиньша Карсумса, поразившего ворота бело-голубых на 32 минуте.

При счете 1:1 команды завершили основное время матча. Для выявления победителя командами понадобилось провести на льду лишь 47 дополнительных секунд, когда решающую и победную шайбу забросил нападающий рижан Картер Эштон. 2:1, победа "Динамо".

В еще двух матчах вечерней программы дня КХЛ московское "Динамо" на своей площадке добилось волевой победы над нижегородским "Торпедо" (3:2), а в Минске местное "Динамо" проиграло гостям из нижнекамского "Нефтехимика" (2:4).