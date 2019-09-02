"Рубин" арендовал Ташаева у "Спартака"

Казанский "Рубин" объявил о подписании арендного соглашения с российским полузащитником Александром Ташаевым, предыдущим клубом которого был московский "Спартак". Стороны подписали договор сроком на один сезон. Полузащитник взял 88-й номер.

Александр Ташаев перешёл в «Рубин» на правах аренды! 🙌🏻



Добро пожаловать! ❤️💚



Подробнее 👉🏻 https://t.co/At3juHogZg pic.twitter.com/Lqc99Jk0eV — «Рубин» Казань (@fcrk) September 2, 2019

В столичном "Спартаке" Ташаев выступал с лета 2018 года и принял участие в 28 матчах, где он дважды становился автором голевых передач на своих партнеров. До "Спартака" он выступал за "Динамо", воспитанником которого и является. В составе бело-голубых он сыграл 83 матча, забив 11 голов и совершив 17 ассистов.