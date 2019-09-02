Рублев покинул US Open в четвертом круге

На кортах Нью-Йорка продолжаются матчи четвертого круга заключительного в сезоне турнира "Большого шлема" – Открытого чемпионата США. Представительство России в соревновании сократилось – в следующий этап турнира не смог пробиться Андрей Рублев.

В матче четвертого круга 21-летний россиянин потерпел поражение от итальянского теннисиста Маттео Берреттини – 25 номера мирового рейтинга ATP. Рублев, являющийся 43 ракеткой мира, проиграл в трех сетах – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8). Встреча продолжалась 2 часа 14 минут.

Берреттини теперь будет оспаривать путевку в полуфинал турнира с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) – Пабло Андухар (Испания). Они сыграют свой матч позже.

Таким образом, на Открытом чемпионате США по теннису остался лишь один представитель России – и это первый номер номер страны Даниил Медведев. В четвертьфинале ему предстоит сыграть против швейцарца Станисласа Вавринки. Матч состоится третьего сентября.