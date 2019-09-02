Премьер Украины: земельная реформа начнется ориентировочно летом 2020 года

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что земельная реформа в стране начнется ориентировочно летом следующего года.

До 1 октября президент Украины Владимир Зеленский поручил внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли​​​.

"Мы рассчитываем, что старт земельной реформы будет не сейчас, а примерно через год, ориентировочная дата — это лето следующего года", — заявил Гончарук в эфире телеканала ICTV.

По его словам, государство должно создать такие условия, чтобы потенциальные или действующие фермеры имели возможность купить земельный участок, когда будет открыт рынок земли. Для украинских фермеров планируется создать определенные преференции, в том числе по компенсации процентной ставки по кредитам.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. Узаконить оборот земли в рыночных условиях является требованием Всемирного банка и Международного валютного фонда. В парламенте предыдущего созыва не было согласия по данному вопросу.

"Земля – это последний ресурс, который остается у Украины, все остальное уже распродано или приведено в состояние полнейшей непригодности, — заявил ранее в программе Вести FM киевский корреспондент Владимир Синельников. — Единственное, чем Украина может расплатиться по своим обязательствам – это земельные ресурсы, которые будут уходить практически за бесценок, потому что в стране реальных покупателей нет, страна обеднела. И при формальном равенстве доступа юридических и физических лиц практическое преимущество будут иметь иностранцы".

По его словам, достаточно просто не проголосовать за продление моратория, и рынок земли вступит в действие со следующего года.

"А как же концепция сельскохозяйственной сверхдержавы, которая не так давно была провозглашена? – заявил в эфире программы "Бывшие" на Вести FM от 17 августа директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

По его словам, плодородная и черноземная земля – это одно из основных богатств современной Украины, и то, что Зеленский планирует ее продавать, странно выглядит с точки зрения национальных украинских интересов.

Он отметил, что новый собственник может просто засеять земли, например, генно-модифицированными культурами или рапсом, который за два-три сезона убивает землю. Во многих европейских странах выращивание рапса запрещено. Но никого это в сегодняшней Украине не беспокоит.