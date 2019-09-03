В Санкт-Петербурге к новому учебному году открыли школу будущего

В России в этом году в школу пошли более шестнадцати с половиной миллионов детей. В том числе почти два миллиона в первый класс. В рамках нацпроекта "Образование" в городах и селах открылись десятки новых школ.

На этой линейке бантики и цветы не только в честь первого учебного дня, но и долгожданного новоселья. Школу в этом густонаселенном спальном районе ждали не один год. Застройщики сдавали один небоскреб за другим без необходимой инфраструктуры.

Дефицит школ и детских садов в новых микрорайонах — острая и давняя проблема для Петербурга. По подсчетам экспертов, на сегодняшний день не хватает более 200 подобных учреждений. С недавних пор ситуация стала меняться. Привлекли средства из федерального бюджета, разморозили долгострои и установили жесткий контроль сроков сдачи.

Еще один масштабный образовательный проект реализован в Петербурге к новому учебному году. Второй кадетский корпус "Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации". В нем будут жить и учиться 240 воспитанниц, большинство из них из семей военнослужащих.

"Здесь вы будете получать уникальные знания и навыки, вне зависимости от того, выберете ли вы воинскую или гражданскую специальность. Аттестат пансиона Министерства обороны станет вашей визитной карточкой. Она станет путевкой во взрослую, интересную жизнь", — напутствовала Валентина Матвиенко.

Впервые открыла свои двери в этом учебном году и эта, без преувеличения, школа будущего. Аналогов в России пока нет. Здесь, помимо обычной образовательной программы, занятия по 3D моделированию, робототехнике, лазерным и голографическим технологиям. Настоящая инновационная среда для воспитания передовых инженеров с малых лет.

"Стратегическая задача российского образования — это популяризация инженерно-педагогических знаний, подготовка молодежи к получению инженерных профессий", — говорит директор ГОБУ "Инженерно-технологическая школа № 777" города Санкт-Петербурга Вера Князева.

От оснащения этой школы захватит дух у любого взрослого. Гончарные круги, печи для обжига глиняных изделий, станки для созданий витражей и мозаики из стекла. И даже собственный планетарий.

Вместо привычной скучной библиотеки с пыльными книгами — свободное творческое пространство. Здесь можно и с планшетом посидеть, чтобы выполнить домашнее задание, и любую печатные книгу оцифровать и дочитать дома на компьютере.

Теперь Петербург намерен принимать активное участие в реализации нового национального проекта "Образование" и привлекать для этого федеральное софинансирование. А это значит, что школы с огромными бассейнами и оборудованием по последнему слову техники будут доступны для каждого школьника.