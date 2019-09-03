Фалькао перешел в "Галатасарай"

Колумбийский нападающий Радамель Фалькао ушел из "Монако" по окончании своего контракта и теперь продолжит свою карьеру в чемпионате Турции. Колумбиец принял решение выступать за стамбульский "Галатасарай", с которым подписал контракт на три года.

За каждый из проведенных сезонов в составе своей новой команды 33-летний Фалькао заработает пять миллионов евро, сообщает "Спорт-экспресс". Именно ради стамбульцев Фалькао отказался продлевать свое соглашение с клубом из Монте-Карло.

Фалькао выступал за "Монако" с 2013 года, дважды отправляясь в аренды в "Челси" и "Манчестер Юнайтед". В составе монегасков колумбиец провел 140 матчей, забив в них 83 гола. В минувшем сезоне Фалькао сыграл за "Монако" 33 матча в чемпионате Франции, в которых отметился 15 мячами.