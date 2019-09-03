Матвиенко отмечает снижение террористической угрозы в России

Террористическая угроза в России значительно снизилась за последние годы благодаря совместным усилиям государства, религиозных организаций и неравнодушных людей, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В России 3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом​​​. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане 1-3 сентября 2004 года.

По словам спикера, россияне по-прежнему с горечью вспоминают жертв террористических атак и сотрудников силовых ведомств, отдавших свою жизнь в противоборстве с этим глобальным злом.

"Общее горе и боль сближают россиян, укрепляют решимость противостоять любому проявлению террора не только внутри государства, но и за его пределами", — говорится в обращении Валентины Матвиенко, опубликованном на сайте Совета Федерации.

Она отметила, что благодаря консолидированным усилиям органов государственной власти, религиозных и общественных организаций, всех неравнодушных граждан удалось намного снизить уровень террористической активности в России.

3 сентября памятные митинги пройдут в Москве в 11 местах: перед Театральным центром на Дубровке, на улице Гурьянова, возле станции метро "Рижская", в вестибюле станции метро "Автозаводская", "Парк культуры", "Лубянка"; в подземном переходе на Пушкинской площади и др. А в центре Москвы, в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках (Аланское подворье) пройдет панихида памяти жертв теракта в Беслане.