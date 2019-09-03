Американский легкоатлет избежал дисквалификации за пропуски допинг-тестов

Антидопинговое агентство США (USADA) сняло обвинения со звездного американского легкоатлета Кристиана Коулмэна за неоднократные пропуски допинг-тестов. Организация обосновала свое решение "техническими проблемами".

Коулмэн за 12 месяцев умудрился пропустить сразу три допинг-теста, в связи с чем он рисковал получить дисквалификацию на один год. Однако, как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на AP, USADA проконсультировалась с WADA и пришла к выводу, что пропуски не укладываются в один год – первый пропуск датируется первым апреля 2018 года, в то время как третий 26 апреля 2019.

Таким образом, Коулмэн избежит дисквалификации и теперь сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира по легкой атлетике, который состоится с 27 сентября по 6 октября в Дохе. Также он сможет поехать на Олимпийские игры-2020.