Икарди покинул "Интер" и стал игроком "Пари Сен-Жермен"

Аргентинский нападающий Мауро Икарди официально стал игроком французского "Пари Сен-Жермен". 26-летний форвард покинул миланский "Интер", где потерял место в составе и теперь до завершения нынешнего сезона будет выступать за парижан на правах аренды.

При этом стороны пришли к соглашению, согласно которому "ПСЖ" будет иметь первоначальное право на выкуп прав на аргентинца после истечения аренды, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на итальянские СМИ. Аренда обойдется клубу из столицы Франции в пять миллионов евро. Икарди же за это время заработает семь миллионов евро.

В случае же окончательного выкупа прав на атакующего игрока парижане должны будут раскошелиться на 70 миллионов евро, а Икарди будет зарабатывать уже 10 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на четыре года. В своем новом клубе Икарди взял себе 18 номер.

Напомним, что форвард и капитан "нерадзурри" разругался с боссами "Интера" из-за того, что хотел увеличения зарплаты. Руководство клуба отказало Икарди в этом и между ними произошел конфликт. Футболист лишился капитанской повязки и места в основном составе.

В минувшем сезоне он сыграл 37 матчей за миланский клуб, забив 17 мячей и совершив пять голевых пасов.