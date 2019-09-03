На Украине заявили о катастрофической ситуации с углем

Глава Независимого профсоюза горняков Украины и депутат Верховной рады от партии "Батькивщины" Михаил Волынец в эфире телеканала Zik рассказал о катастрофе с запасами угля в стране.

"Мы сейчас имеем на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем в соответствующий период прошлого года", — заявил Волынец. По его словам, в прошлом году в стране были проблемы с накоплением угля на складах, а сейчас это "просто катастрофа". Эта ситуация вызвана проблемами с ценообразованием на ресурсы, отметил он.

По официальным данным, в августе на украинских ТЭЦ оставалось 753 тысячи тонн запасов угля. Год назад они составляли 1,4 миллиона тонн, передает РИА Новости.

С 1 июня этого года вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину. Теперь российские компании могут экспортировать туда уголь только по разрешениям, выданным Минэкономразвития.

Украина из-за войны в Донбассе потеряла доступ к большинству шахт, а именно там добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают газовые угли. Поэтому Украине приходится импортировать уголь из России, ЮАР и США.