Ситуация ухудшается: из-за урагана в Вирджинии введен режим ЧС, на Багамах уже пять погибших

Премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис сообщил о гибели из-за урагана "Дориан" на островах Абако пяти человек.

"Мы находимся в разгаре исторической трагедии в некоторых частях наших северных Багамских островов".

По словам Минниса, многие здания "полностью или частично разрушены".

В связи с приближающимся ураганом "Дориан" губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм объявил чрезвычайную ситуацию и призвал жителей штата к бдительности.

В настоящее время "Дориан" движется к северо-востоку от острова Гранд-Багама. Порывы ветра внутри урагана достигают 265 километров в час.

В ожидании урагана уже прекратили работу международные аэропорты Форт-Лодердейла и Палм-Бич. Более 200 рейсов отменены в международном аэропорту Орландо, передает "Интерфакс".

Ранее во Флориде, Джорджии и Южной Каролине была объявлена массовая эвакуация жителей прибрежных населенных пунктов.