В Москве выявлено превышение нитратов в укропе

Эксперты Роспотребнадзора выявили в столичных магазинах превышение традиционного содержания магния, натрия, калия и кальция в образцах укропа, петрушки и зеленого лука, в укропе также обнаружено повышенное содержание нитратов.

Например, в укропе содержание кальция выше традиционной нормы в четыре раза, в зеленом луке содержание калия превышает положенную норму в семь с половиной раз, выявлено повышенное содержание фосфора и в петрушке.

Причинами отклонений могут являться климатические условия, регион и место произрастания продукта, а также использование пестицидов и агрохимикатов при возделывании культуры, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ведомства.

В конце июля в Москве в некоторых крупных сетевых магазинах, на рынках и на стихийных развалах вдоль дорог начали продавать арбузы. Продавцы уверяли, что на прилавках — ранний сорт бахчевых, но на деле количество нитратов в них зашкаливало.

Попадая в организм, они под влиянием различных факторов могут переходить в другие соли - нитриты и начинают негативно взаимодействовать с клетками крови.