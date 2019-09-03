В Сочи на тушении пожара в квартире задействованы более 60 человек

В пресс-службе МЧС РФ сообщили о пожаре в квартире четырёхэтажного жилого дома в Сочи​​​.

Один человек пострадал. Из здания спасены 18 человек, сообщает РИА Новости.

На пожаре работают 63 человека и 20 единиц техники. Пожарным удалось локализовать горение на площади 800 квадратных метров.