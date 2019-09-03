Вице-премьер РФ: российские и китайские СМИ сталкиваются с дискриминацией

Взаимодействие между российскими и китайскими СМИ усиливается с каждым годом, при этом они сталкиваются с одинаковыми проблемами, заявил вице-премьер правительства РФ Константин Чуйченко на заседании в рамках Восточного экономического форума.

В рамках "нулевого" дня Восточного экономического форума (он пройдет с 4 по 6 сентября во Владивостоке) Константин Чуйченко заявил, что Россия является одним из крупнейших медиарынков Европы, Китай — крупнейшим медийным рынком Азии.

По его словам, связи между российскими и китайскими СМИ набирают силу. За год число участников российско-китайского сотрудничества в медиасфере увеличилось с 30 до 50.

При этом СМИ двух стран сталкиваются с похожими вызовами: недобросовестная конкуренция, дискриминация на рынках западных стран, поиск новых точек роста, сообщает ТАСС.

Начальник пресс-канцелярии Госсовета КНР Сюй Линь (возглавляет китайскую делегацию) заявил, что РФ и КНР должны выступать со справедливым голосом на международной арене, чтобы формировать объективный и справедливый климат, совместно критиковать попытки вмешательства некоторых стран во внутренние российские и китайские дела.

Ежегодно Восточный экономический форум становится местом обсуждения ключевых вопросов мировой экономики, региональной интеграции, развития новых отраслей промышленности и технологий, а также глобальных вызовов, стоящих перед Россией и другими странами мира.



Мероприятия форума традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и диалогов, посвященных отношениям России с различными странами мира.

В форуме примет участие и президент Владимир Путин. Он прилетит на него из Монголии, где сейчас находится. Визит приурочен к 80-летию совместной победы советских и монгольских войск на реке Халхин-Гол над японскими войсками в сентябре 1939 года.