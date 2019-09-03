Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду составил завещание на случай его преждевременной кончины. Главным претендентом на сбережения португальского футболиста станет его избранница Джорджина Родригес.

Впрочем, есть в документе имеются и некоторые особенности. Как сообщает Евроспорт.Ru со ссылкой на As, несмотря на то, что все состояние Роналду получит Джорджина, распоряжаться им будет мама игрока – Мария Долорес Авейру.

На данный момент финансовые накопления Роналду оцениваются в 300 миллионов евро. Со своей возлюбленной португалец обручился в ноябре 2018 года. Ранее она родила ему дочь.