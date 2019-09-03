Российская технология распознавания лиц будет протестирована на ЧМ по футболу в Катаре

Генеральный директор NtechLab Александр Минин сообщил, что компания ведет переговоры с FIFA и принимающей стороной чемпионата мира по футболу 2022 года — Катаром по поводу тестирования российской технологии распознавания лиц во время проведения первенства, передает ТАСС.

"Мы ведем переговоры с FIFA и с Катаром, будем участвовать в пилотном проекте".