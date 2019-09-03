ЦСКА получил отказ от "Млады Болеслав" в трансфере Комличенко

Нападающий чешского клуба "Млада Болеслав" и сборной России по футболу Николай Комличенко не перейдет в московский ЦСКА. Российский форвард по крайне мере до зимнего трансферного окна останется в своем нынешнем клубе.

В нынешнее трансферное окно активный интерес к Комличенко проявляли два российских клуба – "Локомотив" и ЦСКА. "Железнодорожники" первыми отпали в качестве претендента на футболиста, не договорившись по условиям личного контракта.

Теперь же не смогли найти общего языка с представителями "Млады" и столичные "армейцы". Как сообщает "Спорт-экспресс", изначально стороны договорились о трансфере на сумму 2 миллиона 650 тысяч евро, однако вскоре красно-синие предложили представителям "Млады Болеслав" аренду с последующим правом выкупа. Этот вариант не устроил нынешний клуб Комличенко.

Таким образом, нападающий продолжит свои выступления в "Младе Болеслав". На данный момент он находится на тренировочном сборе национальной команды России. Напомним, что вместе со сборной ему предстоит провести два матча отборочной кампании Евро-2020 против Шотландии (6 сентября) и Казахстана (9 сентября).