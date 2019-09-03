ВГТРК передаст КНР цветную кинолетопись Поднебесной, сделанную при Сталине

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) подарит китайским телезрителям документальный цикл с уникальной хроникой, снятой в Китае советскими операторами.

Название цикла, по словам первого заместителя генерального директора ВГТРК Андрея Кондрашова, — "Второе рождение Поднебесной: Китай глазами советских операторов". Об этом он заявил на Пятом форуме СМИ России и Китая, который проходит в рамках Восточного экономического форума, передает ТАСС.

Несколько десятилетий считалось, что кадры, снятые советскими операторами в Китае 70 лет назад, были безвозвратно утеряны. Но они нашлись. Сейчас заканчивается реставрация. Подарок будет преподнесен до конца года, отметил Андрей Кондрашов.

Десятки лет эта уникальная хроника была недоступна исследователям, поскольку после смерти Иосифа Сталина находилась на особом режиме хранения. 18 ведущих советских кинооператоров побывали во всех провинциях революционного Китая. Некоторые из них за эти съемки были удостоены Сталинской премии. Вся кинолетопись Китая была снята по указанию Сталина на цветную кинопленку.