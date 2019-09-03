Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в четвертьфинал заключительного турнира "Большого шлема" в текущем сезоне – Открытого чемпионата США. В матче четвертого круга вторая ракетка мира добился победы над хорватом Марином Чиличем.

Надаль одержал победу над 23-м номером мирового рейтинга ATP по итогам четырех сетов. Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:1, 6:2 в пользу испанского теннисиста и продолжалась 2 часа 52 минуты. Счет личных встреч сохраняется на стороне Надаля – 7:3.

Этот матч стал заключительным среди всех матчей четвертого круга US Open. Надаль в четвертьфинале встретится с аргентинцем Диего Шварцманом. В остальных парах сыграют Маттео Берреттин (Италия) – Гаэль Монфис (Франция), Роджер Федерер (Швейцария) – Григор Димитров (Болгария), а также Стэн Вавринка (Швейцария) – Даниил Медведев (Россия).

Все матчи четвертьфиналов состоятся третье сентября.