Трактовка Второй мировой от Бориса Джонсона вызвала удивление у России

Трактовка истории от Бориса Джонсона вызвала удивление у российских дипломатов. Британский премьер опубликовал в "Твиттере" видеокомментарий, посвященный годовщине начала Второй мировой войны.

Он заявил, что в сентябре 1939 года Польша оказалась "между фашистским молотом и коммунистической наковальней".

В посольстве России в Лондоне отметили, что подобная постановка вопроса, когда советские действия приравнивают к гитлеровской агрессии — неприемлема. Тем более что официальный Лондон тогда, в начале войны, занимал весьма противоречивую позицию, оттягивая создание альянса против Германии.

Дипломаты подчеркнули: мнение Джонсона непопулярно, а большинство россиян и британцев в эти дни вспоминают павших и чтут советско-британское союзничество, передает телеканал "Россия 24".