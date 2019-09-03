В России чтят память жертв терактов

В России сегодня День солидарности в борьбе с терроризмом. Дату учредили в память о трагедии в Беслане.

В сентябре 2004 года террористы захватили больше тысячи человек, в том числе персонал школы, учеников и их родителей. Большую часть заложников удалось освободить. Сегодня вспоминают тех, кого спасти не смогли — это больше 300 человек.

Памятные мероприятия пройдут в самом Беслане на месте, где всё произошло, а также на мемориальном комплексе "Город ангелов". В Москве после полудня проведут панихиду в память о жертвах теракта и акцию с минутой молчания перед Аланским подворьем.

В столице по плану предстоит еще свыше десятка мероприятий. Люди соберутся на площади перед Театральным центром на Дубровке, на месте дома №19 на улице Гурьянова, у шестого дома на Каширском шоссе, у станций метро "Рижская" и "Автозаводская", а также в ряде других мест. Эти адреса стали печально известны после трагических событий разных лет, сообщает телеканал "Россия 24".