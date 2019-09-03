Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс поддержал Джулиана Ассанжа

Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил на митинге в поддержку Джулиана Ассанжа в Лондоне.

Мероприятие прошло напротив здания британского министерства внутренних дел. Участники митинга выступили против экстрадиции основателя WikiLeaks в США, передает "Россия 24".

Роджер Уотерс призвал освободить австралийца и исполнил культовую композицию Wish You Were Here.

Ассанжа арестовали в апреле 2019 года, после того как власти Эквадора отказали ему в дальнейшем предоставлении убежища. Теперь суд рассматривает запрос о его экстрадиции в США. Там основателю WikiLeaks грозит 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность.