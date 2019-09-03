В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии

Развитие диалога России и Монголии во всех сферах сегодня обсудят лидеры двух стран. По информации пресс-службы Кремля, в Улан-Баторе, куда Владимир Путин прибыл с официальным визитом, делегации сначала пообщаются расширенном составе.

Кроме того, в планах — отдельные встречи с президентом, премьером и главой парламента Монголии. Ожидается, что по итогам переговоров подпишут бессрочный договор о дружбе и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. После начнутся мероприятия в честь 80-летия победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе.

Вооруженный конфликт длился с весны по осень 1939 года на территории Монголии. Причина — попытка Токио расширить японскую империю "вплоть до Байкала".

Монголия обратилась к СССР с просьбой о помощи. На территории этой страны были развернуты части Красной Армии. Япония при помощи марионеточного государства Маньчжоу-Го приступила к строительству железной дороги к границе СССР. 11 мая японский отряд атаковал монгольскую заставу. Начались военные действия.

В июне Красная армия добилась господства в воздухе. Советские летчики впервые в мире использовали ракеты класса "воздух-воздух". В июле США и Великобритания поддержали политику Токио.

20 августа началось масштабное наступление советско-монгольских войск. Японские силы были разгромлены, Токио запросил мир. 15 сентября 1939 года Советский Союз, Монголия и Япония подписали соглашение о прекращении военных действий. В результате Япония не смогла вступить в 1941 году в войну против СССР. А Монголия сохранила суверенитет и наладила поставки, в том числе продовольствия, для советских войск во время Второй мировой войны.