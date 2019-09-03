В Калифорнии найдены тела еще четырех погибших с затонувшего судна Conception

В Калифорнии нашли тела еще четырех погибших с затонувшего прогулочного судна Conception. Таким образом, жертв уже как минимум восемь.

Трагедия произошла накануне у северного побережья острова Санта-Крус. Судно загорелось и вскоре затонуло. На борту было 34 пассажира — это любители дайвинга и морской рыбалки — и пятеро членов экипажа, передает "Россия 24".

Судно отправилось в круиз на прошлой неделе и сделало несколько остановок у берегов Санта-Крус. Причины ЧП выясняют, поисковая операция продолжается.