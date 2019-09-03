Месси стал обладателем тряпичного мяча – награды Папы Римского

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем награды по версии фонда Папы Римского Франциска. Награду аргентинец получил по итогам своего выступления на Кубке Америки 2019 года.

Тряпичный мяч представляет собой олицетворение самого чистого вида футбола – без роскоши и медиа. Как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на Barca Foundation, врученный Месси мяч был благословлен Папой Римским, который признался, что и сам в детстве играл тряпичным мячом.

Победитель в номинации определялся голосованием среди учащихся 500 тысяч учебных заведений, которые расположены в 191 стране мира. Месси по итогам голосования набрал 34,28 процента. Следом за ним расположились Эдисон Флорес и Педро Гальесе, у которых 15,56 и 11,28 процента соответственно.