Пианисты-виртуозы исполнят "Весну священную" в "Зарядье"

9 сентября в Большом зале "Зарядье" дуэтом выступят знаменитые пианисты Алексей Володин и Константин Лифшиц.

Дуэт Алексея Володина и Константина Лифшица – дуэт ярчайших представителей отечественной фортепианной школы. Алексей Володин – петербуржец, но его alma mater – Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, где он учился в классе Элисо Вирсаладзе.

Константин Лифшиц закончил Российскую академию музыки имени Гнесиных, а затем продолжил обучение в аспирантуре Лондонской королевской академии музыки. Оба пианиста – лауреаты международных конкурсов, оба сделали блестящую международную карьеру.

В первом сезоне Алексей Володин и Константин Лифшиц играли сольные концерты в зале "Зарядье". Володин – в начале октября, Лифшиц – в середине.

"Концерт Бетховена в исполнении Константина Лифшица прозвучал мастерски, очень свежо и молодо. Трактовка Бетховена пианистом, известным несколько непривычным отношением к исполнению классики, заставила зал по-новому воспринять знаменитый концерт".

"… В репризу солист (Алексей Володин) и оркестр ворвались с таким задором, что сердце екнуло от восторга! … Тут был и рахманиновский полет, и рахманиновская плотность… После грянувшей овации солист просто не мог уйти без биса".

Так писали "Музыкальные сезоны" о сольных концертах исполнителей.

9 сентября публика получит возможность увидеть и услышать знаменитых музыкантов вместе на одной сцене. В исполнении дуэта блестящих виртуозов прозвучат Сюита №2 для двух фортепиано Рахманинова, музыка балета "Весна священная" Стравинского (в авторской версии для двух фортепиано), а также сочинения Метнера.

Концерт Алексея Володина и Константина Лифшица состоится в "Зарядье" 9 сентября в 19:00.